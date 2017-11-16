В Алтайском крае 15 ноября на фитосанитарном посту задержали контрафактную продукцию из Казахстана и Узбекистана, сообщает краевой Россельхознадзор.
Хурма. Фрукты. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Алтайский край не дали ввезти 37 тонн "подозрительной" хурмы. Фото: Россельхознадзор по Алтайскому краю .
В Алтайский край не дали ввезти 37 тонн "подозрительной" хурмы. Фото: Россельхознадзор по Алтайскому краю .
Некачественную продукцию ввозили на трех грузовиках. На коробках не было маркировки, информации о стране происхождения и экспортере. Кроме того, были нарушения в документах.
Всего изъяли 37 тонн хурмы, три тонны лимонов и почти 10 тонн орехов и сухофруктов.
Общий вес недопущенной продукции — почти 50 тонн.
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