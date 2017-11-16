Хурма. Фрукты. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайский край не дали ввезти 37 тонн "подозрительной" хурмы. Фото: Россельхознадзор по Алтайскому краю . В Алтайский край не дали ввезти 37 тонн "подозрительной" хурмы. Фото: Россельхознадзор по Алтайскому краю .

Некачественную продукцию ввозили на трех грузовиках. На коробках не было маркировки, информации о стране происхождения и экспортере. Кроме того, были нарушения в документах.

Всего изъяли 37 тонн хурмы, три тонны лимонов и почти 10 тонн орехов и сухофруктов.

Общий вес недопущенной продукции — почти 50 тонн.