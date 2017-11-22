В Алтайском крае будут судить женщину за гибель новорожденного от удара об пол

По предварительной информации, в августе женщина держала на урках младенца и решила поправить белье в детской кроватке. Она не удержала ребенка и новорожденный упал на пол. Ребенка увезли в больницу. Он умер через несколько недель.

Уголовное дело против женщины направили в суд.