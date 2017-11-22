В Алтайском крае будут судить женщину за гибель новорожденного от удара об пол

Жительницу Павловского района будут судить за причинение смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По предварительной информации, в августе женщина держала на урках младенца и решила поправить белье в детской кроватке. Она не удержала ребенка и новорожденный упал на пол. Ребенка увезли в больницу. Он умер через несколько недель.
Уголовное дело против женщины направили в суд.
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