В Алтайском крае будут судить женщину за гибель новорожденного от удара об пол

Сегодня, 06:18.
Происшествия

Жительницу Павловского района будут судить за причинение смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок. Фото: СС0.

По предварительной информации, в августе женщина держала на урках младенца и решила поправить белье в детской кроватке. Она не удержала ребенка и новорожденный упал на пол. Ребенка увезли в больницу. Он умер через несколько недель.

Уголовное дело против женщины направили в суд.

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