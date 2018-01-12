В Камне-на-Оби из-за горящей опоры ЛЭП корпус больницы и дома остались без электричества

В Камне-на-Оби вечером 11 января на территории ЦРБ загорелась опора ЛЭП, сообщают "Каменские известия".
В Алтайском крае из-за горящей опоры ЛЭП была обесточена больница и несколько домов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае из-за горящей опоры ЛЭП была обесточена больница и несколько домов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае из-за горящей опоры ЛЭП была обесточена больница и несколько домов. Фото: "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.
Опора находилась недалеко от трансформаторной будки. Пожарные пытались потушить пламя, но сильные порывы ветра сдували струю воды.
Запас воды быстро закончился, и пожарные покинули место происшествия, чтобы заполнить цистерну. По словам очевидцев, искры от опоры летели во все стороны.
На территории ЦРБ запустили резервный дизельный генератор, который работал в отделении реанимации и интенсивной терапии. Главный корпус больницы какое-то время был обесточен. Света не было и в нескольких домах.
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