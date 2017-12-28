В Алтайском крае мужчина сломал пенсионеру челюсть и несколько ребер

По предварительной информации, в сентябре в поселке Касмалинка 59-летний пенсионер выпивал вместе с 27-летним приятелем. Мужчины поссорились. Молодой человек избил пенсионера, сломав ему челюсть и несколько ребер. Пострадавший также получил другие ушибы тела и лица. Пенсионер не стал обращаться в больницу и полицию. О случившемся узнал участковый.

Пострадавший не смог вспомнить своего обидчика, однако полицейские смогли задержать подозреваемого. Он признал свою вину.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до восьми лет.