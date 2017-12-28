В Алтайском крае мужчина сломал пенсионеру челюсть и несколько ребер

В Ребрихинском районе полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью пенсионера.
По предварительной информации, в сентябре в поселке Касмалинка 59-летний пенсионер выпивал вместе с 27-летним приятелем. Мужчины поссорились. Молодой человек избил пенсионера, сломав ему челюсть и несколько ребер. Пострадавший также получил другие ушибы тела и лица. Пенсионер не стал обращаться в больницу и полицию. О случившемся узнал участковый.
Пострадавший не смог вспомнить своего обидчика, однако полицейские смогли задержать подозреваемого. Он признал свою вину.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до восьми лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.