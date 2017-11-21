В Алтайском крае мужчины спилили бензопилой несколько опор ЛЭП. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае мужчины спилили бензопилой несколько опор ЛЭП. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае мужчины спилили бензопилой несколько опор ЛЭП. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, двое ранее судимых мужчин 38 и 45 лет спили бензопилой шесть деревянных опор ЛЭП. Злоумышленники украли больше 600 метров проводов и отнесли похищенное к приятелю. Там провода и обнаружили полицейские.

Мужчины признали свою вину. Сумма ущерба уточняется.