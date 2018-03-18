В Алтайском крае начался розыгрыш основных призов конкурса "#фотовыборы22"

Избиратели Алтайского края могут выиграть ценные призы, сфотографировавшись на фоне баннера конкурса "#фотовыборы22". Авторы лучших фотографий получат смартфон Apple IPhone 8, планшетный компьютер Apple Ipad, игровую консоль Play Station 4, 4K-телевизор, моноколесо и другие призы.

Чтобы побороться за приз, надо прийти на любой избирательный участок, сделать фотографию (или селфи) на фоне баннера конкурса "#фотовыборы22". Фото необходимо выложить в общедоступных социальных сетях с хештегами конкурса (#фотовыборы22), чтобы было видно название населенного пункта, указанного на плакате.

Например, в Instagram: выложите своё фото на персональную страницу, поставьте хештеги (#фотовыборы22) конкурса и отметьте аккаунт @fotovybory22 на фото. Через "ВКонтакте" нужно прислать своё фото в официальную группу конкурса через личные сообщения или через "Предложить новость". После публикации сделайте репост на личную страницу. И в "Одноклассниках" — прислать фото в официальную группу конкурса. После публикации сделайте репост на личную страницу.

Организаторы конкурса отберут самые креативные, оригинальные фотографии.

В конкурсе принимают участие фото, размещенные пользователями с 18 по 20 марта 2018 года. Итоги будут подведены до 30 марта 2018 года. Подробные правила проведения конкурса указаны на сайте katun24.ru.