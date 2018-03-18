В Алтайском крае начался розыгрыш основных призов конкурса "#фотовыборы22"

В Алтайском крае в 8 утра назад открылись участки для голосования, а значит начался основной этап конкурса "#фотовыборы22". Организатором конкурса выступает издательский дом "Регион".
Избиратели Алтайского края могут выиграть ценные призы, сфотографировавшись на фоне баннера конкурса "#фотовыборы22". Авторы лучших фотографий получат смартфон Apple IPhone 8, планшетный компьютер Apple Ipad, игровую консоль Play Station 4, 4K-телевизор, моноколесо и другие призы.
Чтобы побороться за приз, надо прийти на любой избирательный участок, сделать фотографию (или селфи) на фоне баннера конкурса "#фотовыборы22". Фото необходимо выложить в общедоступных социальных сетях с хештегами конкурса (#фотовыборы22), чтобы было видно название населенного пункта, указанного на плакате.
Например, в Instagram: выложите своё фото на персональную страницу, поставьте хештеги (#фотовыборы22) конкурса и отметьте аккаунт @fotovybory22 на фото. Через "ВКонтакте" нужно прислать своё фото в официальную группу конкурса через личные сообщения или через "Предложить новость". После публикации сделайте репост на личную страницу. И в "Одноклассниках" — прислать фото в официальную группу конкурса. После публикации сделайте репост на личную страницу.
Организаторы конкурса отберут самые креативные, оригинальные фотографии.
В конкурсе принимают участие фото, размещенные пользователями с 18 по 20 марта 2018 года. Итоги будут подведены до 30 марта 2018 года. Подробные правила проведения конкурса указаны на сайте katun24.ru.
Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.