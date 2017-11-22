В Алтайском крае откроют кинозалы для жителей Заринска и Родино

Российский фонд кино выделит деньги на реконструкцию двух алтайских ДК по программе поддержки кинотеатров в населенных пунктах, где живут менее 500 тысяч человек. Новые кинозалы появятся в селе Родино и Заринске, сообщает сайт края.
На федеральные деньги реконструируют Родинский районный Дом культуры (4 миллиона 886 тысяч рублей) и заринский районный Дом культуры "Северный" (4 миллиона 830 тысяч рублей).
В Фонде кино отмечают, что обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.
ДК "Северный" находится не в центре Заринска, а в селе Сорокино, которое входит в состав городского округа. Небольшой сельский дом культуры вряд ли обеспечит потребности 47-тысячного города, поэтому проблема отсутствия полноценного кинотеатра для него остается актуальной.
До 2010 года в Заринске существовал кинотеатр "Заря". В 2016 году жители города обращались к президенту РФ с просьбой помочь вернуть им кино.
Всего в 2018 году господдержку получат 202 кинозала в 57 регионах страны. На каждый приходится около пяти миллионов рублей.
Благодаря программе Фонда кино в Алтайском крае действуют три сельских кинотеатра: в Поспелихе, Змеиногорске и Кулунде. 30 ноября состоится открытие кинотеатра и Центра кинематографии имени Ивана Пырьева в Камне-на-Оби. В декабре кинозал откроют в Благовещенке.
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