В Алтайском крае откроют кинозалы для жителей Заринска и Родино

На федеральные деньги реконструируют Родинский районный Дом культуры (4 миллиона 886 тысяч рублей) и заринский районный Дом культуры "Северный" (4 миллиона 830 тысяч рублей).

В Фонде кино отмечают, что обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

ДК "Северный" находится не в центре Заринска, а в селе Сорокино, которое входит в состав городского округа. Небольшой сельский дом культуры вряд ли обеспечит потребности 47-тысячного города, поэтому проблема отсутствия полноценного кинотеатра для него остается актуальной.

До 2010 года в Заринске существовал кинотеатр "Заря". В 2016 году жители города обращались к президенту РФ с просьбой помочь вернуть им кино.

Всего в 2018 году господдержку получат 202 кинозала в 57 регионах страны. На каждый приходится около пяти миллионов рублей.

Благодаря программе Фонда кино в Алтайском крае действуют три сельских кинотеатра: в Поспелихе, Змеиногорске и Кулунде. 30 ноября состоится открытие кинотеатра и Центра кинематографии имени Ивана Пырьева в Камне-на-Оби. В декабре кинозал откроют в Благовещенке.