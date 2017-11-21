В Алтайском крае ожидается плюсовая температура

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Жизнь

Во вторник, 21 ноября, в Алтайском крае будет до +1. Такой прогноз опубликовал Алтайский ЦГМС.

Зима. Мужские ботинки и снег.
Зима. Мужские ботинки и снег. Фото: СС0.

В крае днем будет -4...+1. В отдельных районах снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер юго-западный 2-7 м/с с усилением до 9-14 м/с.

В Барнауле днем 0...-2. Временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

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