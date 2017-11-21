В Алтайском крае ожидается плюсовая температура

Во вторник, 21 ноября, в Алтайском крае будет до +1. Такой прогноз опубликовал Алтайский ЦГМС.

В крае днем будет -4...+1. В отдельных районах снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер юго-западный 2-7 м/с с усилением до 9-14 м/с. В Барнауле днем 0...-2. Временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.