В Алтайском крае ожидается плюсовая температура

Во вторник, 21 ноября, в Алтайском крае будет до +1. Такой прогноз опубликовал Алтайский ЦГМС.
В крае днем будет -4...+1. В отдельных районах снег, мокрый снег, местами гололед. Ветер юго-западный 2-7 м/с с усилением до 9-14 м/с.
В Барнауле днем 0...-2. Временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
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