Житель Бийска продает каминные часы. Их сделали в 19 веке во Франции. Объявление разместили на сайте avito.ru.
В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru.
В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru.
В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru.
В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru.
В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru.
В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru.
В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru.
На мраморном основании часов — фигура лошади. Она стоит на четырех ножках, сделанных в виде листьев аканта.
Продавец пишет, что у механизма часовой и получасовой бой. Несмотря на возраст, часы в рабочем состоянии. В наличии есть маятник и ключ. Размер часов 42 на 31 на 15 сантиметров, вес — около 10 кг.
Стоимость часов — 65 тыс. рублей. Продавец согласен на обмен по предложению.
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