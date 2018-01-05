В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru. В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru. В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru. В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru. В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru. В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru. В Алтайском крае продают огромные антикварные часы из Франции. Фото: avito.ru.

На мраморном основании часов — фигура лошади. Она стоит на четырех ножках, сделанных в виде листьев аканта.

Продавец пишет, что у механизма часовой и получасовой бой. Несмотря на возраст, часы в рабочем состоянии. В наличии есть маятник и ключ. Размер часов 42 на 31 на 15 сантиметров, вес — около 10 кг.

Стоимость часов — 65 тыс. рублей. Продавец согласен на обмен по предложению.