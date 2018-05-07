В Алтайском крае прогнозируют промозглый понедельник с незначительным плюсом и ветром

7 мая в Алтайском крае прогнозируются незначительные дожди, небольшой плюс и крепкий ветер. Температура воздуха будет колебаться в границах +8...+13 градусов.
Погода в Алтайском крае
Переменная облачность, в отдельных районах дожди, утром с мокрым снегом, местами туман. Ветер юго-западный, 8-13 м/с , местами порывы 15-20 м/с.
Температура +8…+13 градусов.
Погода в Барнауле
Переменная облачность, временами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.
Температура +8…+10 градусов.
В МЧС РФ по Алтайскому краю предупреждают, что в связи с крепким ветром на территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы ЛЭП, массовые короткие замыкания в частном секторе.
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