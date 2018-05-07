В Алтайском крае прогнозируют промозглый понедельник с незначительным плюсом и ветром

Погода в Алтайском крае

Переменная облачность, в отдельных районах дожди, утром с мокрым снегом, местами туман. Ветер юго-западный, 8-13 м/с , местами порывы 15-20 м/с. Температура +8…+13 градусов.

Погода в Барнауле

Переменная облачность, временами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 10-15 м/с. Температура +8…+10 градусов.

В МЧС РФ по Алтайскому краю предупреждают, что в связи с крепким ветром на территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы ЛЭП, массовые короткие замыкания в частном секторе.