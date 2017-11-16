В Алтайском крае проходят масштабные противоаварийные учения

По легенде учений в результате неблагоприятных погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии потребителей. Сильный ветер, снегопад, резкое похолодание стали причиной повреждения воздушных линий электропередачи в Каменском и Павловском районах Алтайского края. Из-за падения опор, обрывов проводов и вязок без электроэнергии остались около девяти тысяч человек. Далее из-за продвижения штормового фронта по региону, отключения электроэнергии происходят в Тогульском и Красногорском районах. Аварийно-восстановительные бригады энергетиков незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений. Все действия в рамках учений проходят в реальном режиме. При этом организаторы оставляют за собой право менять условия поступающих вводных. Потребители, запитанные от линий электропередачи и подстанций, где будут производиться учебные и реальные работы, не пострадают. Все жители запитаны по надежным резервным схемам на период учений. В том числе энергетики используют и автономные источники снабжения электроэнергией – передвижные дизель-генераторные установки.

Для отработки взаимодействия в учениях задействованы 36 бригад, в составе которых 216 человек, 69 единиц техники, в том числе семь дизель-генераторных установок. Это персонал филиала "Алтайэнерго", бригады линейщиков из Кемеровской области и Республики Алтай, а также специалисты местных сетевых компаний – "Алтайкрайэнерго", "Заринская сетевая компания", "ЮСЭК", "БСК".

Дмитрий Красноперов,

начальник центра управления сетями филиала "Алтайэнерго":

В ходе учебных мероприятий отрабатывается взаимодействие всех структур. Особое внимание уделяется обеспечению временных схем энергоснабжения потребителей. Отдельный момент – работа горячей линии, специалисты которой обязаны также в период массовых отключений электроэнергии оперативно, грамотно и исчерпывающе обеспечить информацией всех граждан, которым необходима консультация.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,935 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 124 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52 379 общей мощностью 12 332 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 800 общей мощностью 30 742 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).