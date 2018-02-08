В Алтайском крае произошел сильный пожар в частном доме

Пожар 7 февраля. Фото: Дмитрий Сибирь в vk.com/incident_22. Пожар 7 февраля. Фото: Дмитрий Сибирь в vk.com/incident_22.

Сообщение о возгорании жилого дома в селе Малоенисейское поступило в 21:52. Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Огонь повредил крышу и стены здания. Пострадавших людей нет. В тушении участвовали 8 человек и 4 единицы техники.

Предварительная причина пожара — неосторожность при эксплуатации печки.