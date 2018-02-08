В Алтайском крае произошел сильный пожар в частном доме

В селе Малоенисейское Бийского района вечером 7 февраля произошел пожар в доме, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
Пожар 7 февраля. Фото: Дмитрий Сибирь в vk.com/incident_22.
Пожар 7 февраля. Фото: Дмитрий Сибирь в vk.com/incident_22.
Сообщение о возгорании жилого дома в селе Малоенисейское поступило в 21:52. Площадь пожара составила 64 квадратных метров. Огонь повредил крышу и стены здания. Пострадавших людей нет. В тушении участвовали 8 человек и 4 единицы техники.
Предварительная причина пожара — неосторожность при эксплуатации печки.
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