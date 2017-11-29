В Алтайском крае прошел чемпионат рабочих профессий

Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайский край во второй раз участвует в чемпионате. В этом году к компетенциям 2016 года добавили четыре новые: "кирпичная кладка", "IT-программные решения для бизнеса", "медицинский и социальный уход", "физкультура и спорт". Региональный этап прошел на восьми площадках: в Алтайской академии гостеприимства, Алтайском архитектурно-строительном колледже, Барнаульском государственном педагогическом колледже, Алтайском государственном колледже, Алтайском политехническом техникуме, в филиале Алтайского транспортного техникума, в Бийском промышленно-технологическом колледже, Алтайском краевом детском экологическом центре и АлтГТУ им. И. И. Ползунова.
По словам министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких, участие нашего края в движении World Skills Russia — одно из основных направлений приоритетного проекта в образовании "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий".
Александр Жидких,
министр образования и науки Алтайского края:
Сегодня World Skills — это не только инструмент оценки навыков и знаний молодых представителей рабочих специальностей, но и работающий механизм перестройки системы профессионального образования под потребности рынка труда.
На оснащение конкурсных площадок современным оборудованием в этом году потратили более 25 миллионов рублей из краевого бюджета и порядка 30 миллионов рублей внебюджетных ресурсов.
Эксперты конкурса прошли обучение по программам Союза World Skills Russia. Оценивать участников приехали приглашенные эксперты не только из городов и районов края, но и из Хабаровска и Казани. Участники со всего Алтайского края выполняли задания международного уровня.
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia.
Эксперт чемпионата в компетенции "кондитерское дело" из Немецкого района Татьяна Карпенко отмечает, что конкурс помогает участникам развивать профессионализм и уверенность в себе.
Победительница в компетенции "преподавание в младших классах" Ирина Шадрина рассказывает, что для нее соревнования стали хорошим профессиональным опытом.
Ирина Шадрина,
победительница в компетенции "преподавание в младших классах":
Мы должны были реагировать на сложные ситуации, например если что-то не сработало. Впервые пришлось создать сайт учителя — раньше я такого никогда не делала. Помогло и то, что в этом году площадка была оборудована всем самым необходимым и современным.
Заместитель директора Алтайской академии гостеприимства Елена Лобанова отмечает, что в движение World Skills должно быть вовлечено как можно больше молодежи.
Елена Лобанова,
заместитель директора Алтайской академии гостеприимства:
Нужно популяризировать рабочие профессии, чтобы ребенок понимал: если у него золотые руки, он всегда будет востребован на рынке труда. И сегодня ребята нам показали, что достойно справляются с поставленными задачами. Как преподаватели, именно здесь мы видим результаты нашей работы. Мы гордимся тем, что у нас есть достойная смена в Алтайском крае.
Кроме студентов в чемпионате участвовали и школьники. Дети от 14 до 16 лет соревновались в мобильной робототехнике, мультимедийной журналистике, лесном и швейном деле, агрономии, ландшафтном дизайне и изготовлении прототипов. Для молодого поколения это отличная возможность перенять опыт старших ребят, попробовать себя в различных направлениях и выбрать профессию на всю жизнь.
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia.
Ученицы Мельниковской средней школы Новичихинского района Алина Михеева и Софья Шабарова заняли третье место в компетенции "лесное дело".
"Мы участвовали в первый раз, но обязательно хотим попробовать еще. Эксперты сказали нам, что мы все были наравне, просто кто-то немного лучше", — рассказывают школьницы.
Высокий уровень подготовки участников отметил и начальник краевого управления по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов.
Владимир Локтюшов,
начальник краевого управления по промышленности и энергетике:
В чемпионате профессионального мастерства не бывает побежденных: каждый его участник смог преодолеть себя, справиться с волнением, сопутствующим выступлениям в присутствии профессионалов высокого класса, показать свои навыки.
В рамках деловой программы чемпионата руководители организаций профессионального образования Алтайского края обсудили итоги работы отраслевой комиссии директоров педагогических колледжей в прошлом учебном году. Также прошел круглый стол по внедрению федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и совещание по реализации в регионе программ профессионального образования с учетом требований стандартов World Skills Russia.
Этап чемпионата завершился торжественным награждением победителей в концертном зале "Сибирь". В церемонии приняли участие эксперты, руководители и специалисты профильных ведомств, организаций профессионального образования. Они наградили более 70 молодых профессионалов со всех уголков края.
Вручая медали и дипломы победителям, Александр Жидких отметил, что чемпионатный формат соревнований наглядно показывает, что у детей и молодежи изменилось отношение к труду, несмотря на то что профессиональное движение только набирает обороты в Алтайском крае.
Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia.
Заместитель председателя правительства края Надежда Капура подчеркнула, что такое молодежное движение сегодня один из самых значимых проектов по совершенствованию системы образования в России. Оно помогает внедрить международные практики и стандарты в систему подготовки рабочих кадров.
На церемонии награждения Владимир Локтюшов особо отметил, что на соревнованиях достойно выступают не только жители больших городов, но и молодежь из самых отдаленных районов края.
Владимир Локтюшов,
начальник краевого управления по промышленности и энергетике:
Мы можем гордиться тем, что край развивается стабильно: когда промышленные отрасли экономики немного проседали по всей России, мы избежали падения. Такой результат — заслуга людей, которые стоят у станков, работают на производстве. Какими бы современными и совершенными ни были машины и технологические линии, они требуют присутствия и внимания высококвалифицированного человека, специалиста.
Победители регионального этапа поедут на национальный чемпионат на Сахалин. Там они будут бороться за право представлять Россию и Алтайский край на мировом чемпионате в 2019 году в Казани.