В Алтайском крае прошел чемпионат рабочих профессий

Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Региональный этап чемпионата рабочих профессий World Skills Russia. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Алтайский край во второй раз участвует в чемпионате. В этом году к компетенциям 2016 года добавили четыре новые: "кирпичная кладка", "IT-программные решения для бизнеса", "медицинский и социальный уход", "физкультура и спорт". Региональный этап прошел на восьми площадках: в Алтайской академии гостеприимства, Алтайском архитектурно-строительном колледже, Барнаульском государственном педагогическом колледже, Алтайском государственном колледже, Алтайском политехническом техникуме, в филиале Алтайского транспортного техникума, в Бийском промышленно-технологическом колледже, Алтайском краевом детском экологическом центре и АлтГТУ им. И. И. Ползунова.

По словам министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких, участие нашего края в движении World Skills Russia — одно из основных направлений приоритетного проекта в образовании "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий".

Александр Жидких,

министр образования и науки Алтайского края:

Сегодня World Skills — это не только инструмент оценки навыков и знаний молодых представителей рабочих специальностей, но и работающий механизм перестройки системы профессионального образования под потребности рынка труда.

На оснащение конкурсных площадок современным оборудованием в этом году потратили более 25 миллионов рублей из краевого бюджета и порядка 30 миллионов рублей внебюджетных ресурсов.

Эксперты конкурса прошли обучение по программам Союза World Skills Russia. Оценивать участников приехали приглашенные эксперты не только из городов и районов края, но и из Хабаровска и Казани. Участники со всего Алтайского края выполняли задания международного уровня.

Эксперт чемпионата в компетенции "кондитерское дело" из Немецкого района Татьяна Карпенко отмечает, что конкурс помогает участникам развивать профессионализм и уверенность в себе.

Победительница в компетенции "преподавание в младших классах" Ирина Шадрина рассказывает, что для нее соревнования стали хорошим профессиональным опытом.

Ирина Шадрина,

победительница в компетенции "преподавание в младших классах":

Мы должны были реагировать на сложные ситуации, например если что-то не сработало. Впервые пришлось создать сайт учителя — раньше я такого никогда не делала. Помогло и то, что в этом году площадка была оборудована всем самым необходимым и современным.

Заместитель директора Алтайской академии гостеприимства Елена Лобанова отмечает, что в движение World Skills должно быть вовлечено как можно больше молодежи.

Елена Лобанова,

заместитель директора Алтайской академии гостеприимства:

Нужно популяризировать рабочие профессии, чтобы ребенок понимал: если у него золотые руки, он всегда будет востребован на рынке труда. И сегодня ребята нам показали, что достойно справляются с поставленными задачами. Как преподаватели, именно здесь мы видим результаты нашей работы. Мы гордимся тем, что у нас есть достойная смена в Алтайском крае.

Кроме студентов в чемпионате участвовали и школьники. Дети от 14 до 16 лет соревновались в мобильной робототехнике, мультимедийной журналистике, лесном и швейном деле, агрономии, ландшафтном дизайне и изготовлении прототипов. Для молодого поколения это отличная возможность перенять опыт старших ребят, попробовать себя в различных направлениях и выбрать профессию на всю жизнь.

Ученицы Мельниковской средней школы Новичихинского района Алина Михеева и Софья Шабарова заняли третье место в компетенции "лесное дело".

"Мы участвовали в первый раз, но обязательно хотим попробовать еще. Эксперты сказали нам, что мы все были наравне, просто кто-то немного лучше", — рассказывают школьницы.

Высокий уровень подготовки участников отметил и начальник краевого управления по промышленности и энергетике Владимир Локтюшов.

Владимир Локтюшов,

начальник краевого управления по промышленности и энергетике:

В чемпионате профессионального мастерства не бывает побежденных: каждый его участник смог преодолеть себя, справиться с волнением, сопутствующим выступлениям в присутствии профессионалов высокого класса, показать свои навыки.

В рамках деловой программы чемпионата руководители организаций профессионального образования Алтайского края обсудили итоги работы отраслевой комиссии директоров педагогических колледжей в прошлом учебном году. Также прошел круглый стол по внедрению федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и совещание по реализации в регионе программ профессионального образования с учетом требований стандартов World Skills Russia.

Этап чемпионата завершился торжественным награждением победителей в концертном зале "Сибирь". В церемонии приняли участие эксперты, руководители и специалисты профильных ведомств, организаций профессионального образования. Они наградили более 70 молодых профессионалов со всех уголков края.

Вручая медали и дипломы победителям, Александр Жидких отметил, что чемпионатный формат соревнований наглядно показывает, что у детей и молодежи изменилось отношение к труду, несмотря на то что профессиональное движение только набирает обороты в Алтайском крае.

Заместитель председателя правительства края Надежда Капура подчеркнула, что такое молодежное движение сегодня один из самых значимых проектов по совершенствованию системы образования в России. Оно помогает внедрить международные практики и стандарты в систему подготовки рабочих кадров.

На церемонии награждения Владимир Локтюшов особо отметил, что на соревнованиях достойно выступают не только жители больших городов, но и молодежь из самых отдаленных районов края.

Владимир Локтюшов,

начальник краевого управления по промышленности и энергетике:

Мы можем гордиться тем, что край развивается стабильно: когда промышленные отрасли экономики немного проседали по всей России, мы избежали падения. Такой результат — заслуга людей, которые стоят у станков, работают на производстве. Какими бы современными и совершенными ни были машины и технологические линии, они требуют присутствия и внимания высококвалифицированного человека, специалиста.

Победители регионального этапа поедут на национальный чемпионат на Сахалин. Там они будут бороться за право представлять Россию и Алтайский край на мировом чемпионате в 2019 году в Казани.