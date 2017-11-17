В Алтайском крае прошли противоаварийные учения

Напомним, что по легенде учений в результате неблагоприятных погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии потребителей. Сильный ветер, снегопад, резкое похолодание стали причиной повреждения воздушных линий электропередачи в Каменском, Павловском, Тогульском и Красногорском районах Алтайского края. Из-за падения опор, обрывов проводов и вязок без электроэнергии остались около девяти тысяч человек. Аварийно-восстановительные бригады энергетиков незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений.

Основные действия в рамках учений проходили в реальном режиме: специалисты меняли опоры ЛЭП, ремонтировали поврежденный кабель, подключали резервные источники снабжения электроэнергией. В результате условные повреждения были успешно устранены, а электроснабжение всех условно-отключенных потребителей полностью восстановлено в короткие сроки. Для отработки взаимодействия в учениях были задействованы 36 бригад, в составе которых 216 человек, 69 единиц техники, в том числе семь дизель-генераторных установок. Это персонал филиала "Алтайэнерго", бригады линейщиков из Кемеровской области и Республики Алтай, а также специалисты местных сетевых компаний – "Алтайкрайэнерго", "Заринская сетевая компания", "ЮСЭК", "БСК".

Николай Пантелеев,

директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго":

Персонал Алтайэнерго демонстрирует высокий уровень организации аварийно-восстановительных работ на энергообъектах не только в ходе подобных учебных мероприятий, но и в реальных условиях. Благодаря профессионализму энергетиков осенне-зимний период прошлого года был пройден без серьезных последствий для потребителей электроэнергии региона. Подобные тренировки позволяют нам еще более усовершенствовать все мероприятия, отработать оперативное взаимодействие со всеми структурами. Безусловно, это добавит уверенности и нам и жителям Алтайского края в том, что энергоснабжение в регионе есть и будет качественным и надежным в любых условиях.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,935 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 124 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52 379 общей мощностью 12 332 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 800 общей мощностью 30 742 МВА. В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).