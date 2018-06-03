В Алтайском крае разыскивают парня со шрамом на правом запястье

В Камне-на-Оби пропал 25-летний Николай Шандер. О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 28 мая, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего:
- рост 165-170 см,
- худощавое телосложение,
- лысый,
- глаза голубые.
Был одет:
- темно-синяя куртка,
- серый резиновый костюм с сапогами,
- белая футболка,
- темные трико.
Особые приметы:
- шрам на запястье правой руки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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