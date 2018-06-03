В Алтайском крае разыскивают парня со шрамом на правом запястье

Сегодня, 13:28.
Жизнь

В Камне-на-Оби пропал 25-летний Николай Шандер. О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 28 мая, сообщает "Лиза Алерт".

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека. Фото: visualhunt.com.

Приметы пропавшего:

Николай Шандер.
Николай Шандер.
  • рост 165-170 см,
  • худощавое телосложение,
  • лысый,
  • глаза голубые.

Был одет:

  • темно-синяя куртка,
  • серый резиновый костюм с сапогами, 
  • белая футболка,
  • темные трико.

Особые приметы:

  • шрам на запястье правой руки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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