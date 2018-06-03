В Алтайском крае разыскивают парня со шрамом на правом запястье

Приметы пропавшего:

Николай Шандер.

рост 165-170 см,

худощавое телосложение,

лысый,

глаза голубые.

Был одет:

темно-синяя куртка,

серый резиновый костюм с сапогами,

белая футболка,

темные трико.

Особые приметы:

шрам на запястье правой руки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.