В Алтайском крае стартовал конкурс "Женщины Алтая: Общественное признание"

Сегодня, 17:00.
Новости партий

Алтайское региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ дало старт новому проекту "Женщины Алтая: Общественное признание". Его главная цель – поиск и награждение тех жительниц края, которые своим добросовестным трудом заслужили любовь и признание своих земляков. 

Врач.
Врач. Фото: Открытые источники.

Партия хочет отметить тех скромных тружениц наших городов и районов, о которых часто забывают официальные органы власти. Это представители важных профессий, приносящих пользу людям. Таких как медсестра, врач, учитель, воспитатель детского сада, работник культуры, повар, социальный работник, труженики сельскохозяйственных и промышленных предприятий и т.д. 

Кто это будет от вашего района, вы сможете выбрать сами. Для этого вам необходимо: 

  1. Предложить кандидатуру в комментариях в Одноклассниках или на почту press-altsr@mail.ru (с кратким обоснованием: ФИО, почему достоин награды и контактные данные). 
  2. Подписаться на группу партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Одноклассниках. 
  3. Проголосовать за предложенного участника. 

Подведение итогов пройдет 5 марта 2018 г. 

Подарки и благодарности от депутата Государственной Думы Александра Терентьева победительницам конкурса будут вручены накануне праздника 8 марта руководителями местных отделений партии. Список победителей также будет опубликован в краевой газете. 

Внимание! Количество подарков ограничено!

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров