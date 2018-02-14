В Алтайском крае стартовал конкурс "Женщины Алтая: Общественное признание"

Партия хочет отметить тех скромных тружениц наших городов и районов, о которых часто забывают официальные органы власти. Это представители важных профессий, приносящих пользу людям. Таких как медсестра, врач, учитель, воспитатель детского сада, работник культуры, повар, социальный работник, труженики сельскохозяйственных и промышленных предприятий и т.д.

Кто это будет от вашего района, вы сможете выбрать сами. Для этого вам необходимо:

Предложить кандидатуру в комментариях в Одноклассниках или на почту press-altsr@mail.ru (с кратким обоснованием: ФИО, почему достоин награды и контактные данные). Подписаться на группу партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Одноклассниках. Проголосовать за предложенного участника.

Подведение итогов пройдет 5 марта 2018 г.

Подарки и благодарности от депутата Государственной Думы Александра Терентьева победительницам конкурса будут вручены накануне праздника 8 марта руководителями местных отделений партии. Список победителей также будет опубликован в краевой газете.

Внимание! Количество подарков ограничено!