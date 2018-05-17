В Алтайском крае стартовала Школа предпринимательства

В числе участников программы собственники и ТОП-менеджеры компаний из самых разных сфер, это и стоматологические, и строительные, и образовательные услуги, компании по производству эко-продукции, по проектированию, разработке программного обеспечения и др.

Большая часть слушателей заинтересована в получении знаний с целью масштабирования имеющегося бизнеса, проработки маркетинговой стратегии предприятия, а также анализа проблем на предприятии. Поэтому обучение началось с выявления отклонений от плановых показателей предприятия и определения путей их оптимизации с использованием специальных методов и техник. После этого участники перейдут к вопросу управления, его стратегии и организационной структуре.

В течение недели участники также проанализируют маркетинг собственного предприятия, структуру действующего персонала, финансовое состояние бизнеса, бухгалтерскую отчетность.

По итогам обучения "школьниками" будут разработаны проекты, направленные на повышение эффективности собственного бизнеса и представлены пути решения выявленных в ходе обучения проблем.

Курс обучения сугубо практический. Реализуется центром поддержки предпринимателей Фонда. Все мероприятия для участников бесплатны.