В Алтайском крае стартовала Школа предпринимательства

В Алтайском фонде развития малого и среднего предпринимательства стартовала образовательная программа для субъектов малого бизнеса "Школа предпринимательства". В течение недели 25 собственников и сотрудников компаний проведут полный анализ своих действующих предприятий и разработают план по развитию системы управления бизнесом.
В числе участников программы собственники и ТОП-менеджеры компаний из самых разных сфер, это и стоматологические, и строительные, и образовательные услуги, компании по производству эко-продукции, по проектированию, разработке программного обеспечения и др.
Большая часть слушателей заинтересована в получении знаний с целью масштабирования имеющегося бизнеса, проработки маркетинговой стратегии предприятия, а также анализа проблем на предприятии. Поэтому обучение началось с выявления отклонений от плановых показателей предприятия и определения путей их оптимизации с использованием специальных методов и техник. После этого участники перейдут к вопросу управления, его стратегии и организационной структуре.
В течение недели участники также проанализируют маркетинг собственного предприятия, структуру действующего персонала, финансовое состояние бизнеса, бухгалтерскую отчетность.
По итогам обучения "школьниками" будут разработаны проекты, направленные на повышение эффективности собственного бизнеса и представлены пути решения выявленных в ходе обучения проблем.
Курс обучения сугубо практический. Реализуется центром поддержки предпринимателей Фонда. Все мероприятия для участников бесплатны.