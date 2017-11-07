В Алтайском крае внук обманом выселил из квартиры 90-летнего деда.

В Барнауле внук выселил из квартиры своего пожилого деда. Пенсионер думал, что подписывает договор пожизненного содержания, а оформил дарственную, сообщают "Вести Алтай".
Ян Капланюк, 90-летний пенсионер, рассказал, что он хотел заключить с внуком договор пожизненного содержания по совету гражданской супруги. О том, что он подписал не те документы, мужчина узнал слишком поздно.
Суд признал сделку действительной. Кроме того, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что пенсионер отдавал отчет в своих действиях.
Мужчина повторно обратился в суд, чтобы его хотя бы вселили обратно в квартиру. Его внук подал встречный иск о снятии пожилого мужчины с регистрационного учета. Суд занял сторону внука.
Сейчас пожилой мужчина живет в селе Зимино. В доме есть только холодная вода и нет канализации.
Пенсионер обратился к руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Следователи проведут проверку. Кроме того, они выяснят уклонялся ли внук пенсионера от призыва в армию.
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