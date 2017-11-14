В Алтайском крае возбудили дело по факту гибели ещё одного младенца в "ДАРе"

Сообщается, что 30-летняя жительница Усть-Пристани Оксана Лапыгина отправилась в "ДАР" на 38-й неделе. Беременность, по словам врачей, у женщины проходила нормально. Во время родов что-то пошло не так, врачи хотели делать кесарево сечение, но потом передумали. В итоге ребенок родился мертвым. В заключении о смерти написали: "За головку извлечен мертвый доношенный плод с двукратным тугим обвитием пуповиной вокруг шеи".

Напомним, предыдущее ЧП произошло в августе 2017 года. Жительница Ключевского района 32-летняя Татьяна Колотилина уверена, что в гибели ее дочери виноваты врачи "ДАРа". Мать рассказывала, что если бы ей вовремя сделали кесарево сечение, трагедии бы не произошло. Женщина заявила, что беременность протекала без патологий. За неделю до родов она приехала в "ДАР". В планируемый срок роженицу осмотрели, сказали, что все нормально. Роженица просила сделать ей кесарево сечение, но врачи отказывались, ссылаясь на то, что они "за естественные роды". В итоге кесарево все равно делали, причем экстренно, но ребенок родился мертвым. В деле теперь разбираются следователи.

Случай Оксаны Лапыгиной расследуют по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. 3 октября Росздравнадзор по Алтайскому краю назначил проверку в "ДАРе" после соответствующего письма от следователей. По результатам проверки было выявлено, что медицинская помощь пациентке была оказана с нарушениями. В частности, ей дали препарат без учета инструкции.

Также специалисты Росздравнадзора констатируют, что пациентку не диагностировали должным образом, чтобы выявить возможные противопоказания, а при установлении клинического диагноза не выполнили мероприятия, предусмотренные стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. Выяснилось, что в "ДАРе" отсутствует внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а работа врачебной комиссии признана неэффективной.

Перинатальному центру предписали устранить все нарушения. Однако кто понесет ответственность за это, в документе не указывается. Это предстоит решать следователям.