В Алтайском крае возбудили дело против юного "зацепера"

В Алтайском крае полицейские возбудили дело об административном правонарушении против несовершеннолетнего "зацепера", сообщает алтайское ЛУ МВД.
Полицейские увидели в интернете ролики, на которых парень катается на крышах и подножках поездов. Экстремал цеплялся за составы и спрыгивал во время движения.
Сотрудники уголовного розыска нашли любителя экстремальной езды на поездах. Им оказался 17-летний барнаулец. С ним и его родителями провели беседу.
Кроме того, в отношении 17-летнего парня возбудили дело об административном правонарушении.
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