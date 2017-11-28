В Алтайском крае возбудили дело против юного "зацепера"

Сегодня, 13:03.
Жизнь

В Алтайском крае полицейские возбудили дело об административном правонарушении против несовершеннолетнего "зацепера", сообщает алтайское ЛУ МВД.

Поезд РЖД.
Поезд РЖД. Фото: Лидия Соколова. altapress.ru

Полицейские увидели в интернете ролики, на которых парень катается на крышах и подножках поездов. Экстремал цеплялся за составы и спрыгивал во время движения.

Сотрудники уголовного розыска нашли любителя экстремальной езды на поездах. Им оказался 17-летний барнаулец. С ним и его родителями провели беседу.

Кроме того, в отношении 17-летнего парня возбудили дело об административном правонарушении.

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