В Алтайском крае возбудили дело против юного "зацепера"

Полицейские увидели в интернете ролики, на которых парень катается на крышах и подножках поездов. Экстремал цеплялся за составы и спрыгивал во время движения.

Сотрудники уголовного розыска нашли любителя экстремальной езды на поездах. Им оказался 17-летний барнаулец. С ним и его родителями провели беседу.

Кроме того, в отношении 17-летнего парня возбудили дело об административном правонарушении.