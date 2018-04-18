В Алтайском крае втрое вырос объем мобильных платежей со счета Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы сервиса на региональном рынке мобильной коммерции в Алтайском крае. В 2017 году жители региона совершили платежи более чем на 20 млн рублей. Чаще всего клиенты оплачивали размещение объявлений на сайтах, делали мобильные и денежные переводы, покупали контент на Google Play, а также гасили автомобильные штрафы.
За год оборот мобильной коммерции Tele2 в Алтайском крае вырос более, чем в 3 раза, а количество операций – на 11%. В среднем размер одного платежа составил 309 рублей. Этот показатель вырос на 80% год к году.
В 2017 году компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них – банковская карта "Другие правила" с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис "Мобильные накопления", который позволяет открыть взнос с высокой доходностью прямо с мобильного счета Tele2.
Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиентыTele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. В числе наиболее популярных услуг – интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров.
Евгений Богач,
коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае:
— Мобильная коммерция Tele2 активно развивается. В прошлом году мы обеспечили возможность оплачивать более 10 тысяч новых товаров и услуг прямо со счета мобильного телефона, увеличив их количество в полтора раза. Также на площадке market.tele2.ru работает раздел с эксклюзивными предложениями от наших партнеров. Сегодня там доступны скидки на электронные журналы, покупки в интернет-магазинах, услуги для домашних питомцев, а также десятки других товаров и услуг, которые наши клиенты могут получить на эксклюзивных условиях.