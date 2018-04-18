В Алтайском крае втрое вырос объем мобильных платежей со счета Tele2

За год оборот мобильной коммерции Tele2 в Алтайском крае вырос более, чем в 3 раза, а количество операций – на 11%. В среднем размер одного платежа составил 309 рублей. Этот показатель вырос на 80% год к году.

В 2017 году компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них – банковская карта "Другие правила" с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис "Мобильные накопления", который позволяет открыть взнос с высокой доходностью прямо с мобильного счета Tele2.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru клиентыTele2 могут подписаться на сервис kioZk и получить доступ к сотням периодических изданий. В числе наиболее популярных услуг – интернет-шопинг с fashion-агрегатором Clouty, где представлено около 2,5 млн товаров.

Евгений Богач,

коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае: