Сбербанк и МТС начали продвигать в Барнауле онлайн-кассы для малого бизнеса

Решение Сбербанка

Михаил Сенокосов напомнил, что с 1 июля 2018 года все индивидуальные предприниматели, которые платят "вмененку" (ЕНВД), обязаны использовать контрольно-кассовую технику.

В банке отозвались на требование законодательства и спрос со стороны рынка: его дочерняя компания разработала технологическое решение — компактную онлайн-кассу смарт-терминал "Эвотор" с возможностью передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу через интернет.

Он сочетает компактный кассовый аппарат, мини-планшет, фискальный накопитель, принтер и сканер для считывания штрих-кодов. Возможны и дополнительные опции — например, денежный ящик, подключение к весам и др.

Это, по сути, автоматизированное рабочее место для продавца-кассира. По словам собеседника altapress.ru, устройство интегрируется с программой 1C и позволяет предпринимателям уйти от традиционного ведения записей покупок в тетрадках и журналах, вести управленческий учет в электронном виде, а также торговать спиртосодержащей продукцией, передавая сведения в ЕГАИС.

И вот это устройство банк не только продает, но и готов передать в аренду за ежемесячную плату. Такое решение приняли в банке в феврале. Михаил Сенокосов утверждает, что в случае аренды банк берет на себя настройку, обучение кассиров, регистрацию в ФНС, выпуск электронной подписи и договор с оператором фискальных данных.

Решение МТС

Продавать онлайн-кассы также начал оператор связи МТС. Особенность "МТС Кассы" заключается в том, что это "комплексное решение для бизнеса", включающее все необходимые для его работы компоненты, утверждают в компании. Среди них — терминалы с фискальными накопителями (мобильный для работы "в полях" и стационарный — для торговый точек), облачное программное обеспечение, услуги оператора фискальных данных и мобильная связь.

Касса подходит для наличных и безналичных расчетов с клиентами, отправляет данные о покупках в налоговую в режиме онлайн, контролирует товарооборот и может использоваться для бизнес аналитики.

Тем магазинам, у которых уже есть часть компонентов, нужных для фиксации платежей в онлайне, МТС предлагает стационарный аппарат с полноразмерным экраном и отдельно стоящим фискальным регистратором. Терминалы могут передавать данные через сотовую сеть связи или Wi-Fi. Информация хранится в защищенном облаке, что позволяет предпринимателям следить за бизнесом из любой точки мира.

В МТС отмечают, что решение позволяет выполнить требования закона и быстро провести цифровизацию бизнеса.

"МТС Кассу" разработала дочерняя компания МТС "Облачный ритейл" (торговая марка LiteBox), которую оператор купил в октябре 2017 года. А в декабре 2017 года системный интегратор "Энвижн Груп", дочерняя компания МТС, получила аккредитацию ФНС на работу в качестве оператора фискальных данных.