В армию США начнут принимать трансгендеров

Сегодня, 12:50.
Жизнь

Суд в США постановил, что администрация президента Дональда Трампа должна отменить запрет на службу трансгендеров в армии. Принимать в армию американцев, сменивших пол, начнут с 1 января 2018 года, сообщает The Hill.

Трансгендер. Транссексуал.
Трансгендер. Транссексуал. Фото: СС0.

В августе Трамп обнародовал правила, по которым в вооруженных силах восстановили запрет на службу трансгендеров и запретили использовать средства из военного бюджета для оплаты гормонального лечения после операций по смене пола. Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров впервые было принято при администрации Барака Обамы.

В понедельник федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес окончательное решение запретить президенту США Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в вооруженных силах страны трансгендеров, пишет ТАСС.

В соответствии с новыми правилами Пентагон будет принимать таких людей на службу, однако к ним будут предъявляться определенные требования с точки зрения состояния здоровья. В частности, может быть отказано в поступлении на службу лицам, которые после операции по смене пола вынуждены проходить определенные медицинские процедуры или имеют психические расстройства, связанные со сменой пола.

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