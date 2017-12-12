В армию США начнут принимать трансгендеров

Суд в США постановил, что администрация президента Дональда Трампа должна отменить запрет на службу трансгендеров в армии. Принимать в армию американцев, сменивших пол, начнут с 1 января 2018 года, сообщает The Hill.
В августе Трамп обнародовал правила, по которым в вооруженных силах восстановили запрет на службу трансгендеров и запретили использовать средства из военного бюджета для оплаты гормонального лечения после операций по смене пола. Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров впервые было принято при администрации Барака Обамы.
В понедельник федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес окончательное решение запретить президенту США Дональду Трампу вносить изменения в политику, касающуюся службы в вооруженных силах страны трансгендеров, пишет ТАСС.
В соответствии с новыми правилами Пентагон будет принимать таких людей на службу, однако к ним будут предъявляться определенные требования с точки зрения состояния здоровья. В частности, может быть отказано в поступлении на службу лицам, которые после операции по смене пола вынуждены проходить определенные медицинские процедуры или имеют психические расстройства, связанные со сменой пола.
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