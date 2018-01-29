В компании "Авиафлот" распродажа 12 часов

Сегодня, 13:31.
Потребитель

"Авиафлот" радует народ! Только сегодня, только 12 часов во всех офисах продаж действует распродажа авиабилетов на рейсы  в города России, Европы и Азии со скидкой до 50% плюс скидка 50% на доставку до Толмачево.

Распродажа.
Распродажа. Иллюстрация: архив группы компаний "Авиафлот".

Специальные тарифы доступны на рейсы, которые будут  выполняться в период с 5 февраля по 31 мая 2018 года из Новосибирска и Барнаула. А это значит, у вас есть уникальная возможность встретить весну или майские каникулы в путешествии, о котором давно мечтали. С "Авиафлот" мечты становятся реальностью!

  • Барнаул – Москва от 6750 руб. в одну сторону
  • Новосибирск – Москва от 6400 руб. в одну сторону
  • Новосибирск – Анапа от 8300 руб. в одну сторону
  • Барнаул – Сочи от 8500 руб. в одну сторону
  • Новосибирск – Сочи от 8000 руб. в одну сторону
  • Новосибирск – Симферополь от 8600 руб. в одну сторону
  • Новосибирск – Алматы от 5800 руб. в одну сторону
  • Новосибирск – Пекин от 12800 руб. в одну сторону

Подробности акции по т. (3852) 22-66-66.

Период перелета: 05.02.2018 – 31.05.2018. Цена по акции действительна при покупке билета туда и обратно. Конечная цена зависит от конкретной даты вылета и наличия свободных мест.

Справка

Группа компании "Авиафлот" – крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в топ-100 лучших туристических компаний России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

  • Барнаул (3852) 22-66-66.
  • Бийск (3854) 555-544.
  • Рубцовск (38557) 70-870.


Акция действительна 29.01.18

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