В компании "Авиафлот" распродажа 12 часов

"Авиафлот" радует народ! Только сегодня, только 12 часов во всех офисах продаж действует распродажа авиабилетов на рейсы в города России, Европы и Азии со скидкой до 50% плюс скидка 50% на доставку до Толмачево.
Специальные тарифы доступны на рейсы, которые будут выполняться в период с 5 февраля по 31 мая 2018 года из Новосибирска и Барнаула. А это значит, у вас есть уникальная возможность встретить весну или майские каникулы в путешествии, о котором давно мечтали. С "Авиафлот" мечты становятся реальностью!
- Барнаул – Москва от 6750 руб. в одну сторону
- Новосибирск – Москва от 6400 руб. в одну сторону
- Новосибирск – Анапа от 8300 руб. в одну сторону
- Барнаул – Сочи от 8500 руб. в одну сторону
- Новосибирск – Сочи от 8000 руб. в одну сторону
- Новосибирск – Симферополь от 8600 руб. в одну сторону
- Новосибирск – Алматы от 5800 руб. в одну сторону
- Новосибирск – Пекин от 12800 руб. в одну сторону
Подробности акции по т. (3852) 22-66-66.
Период перелета: 05.02.2018 – 31.05.2018. Цена по акции действительна при покупке билета туда и обратно. Конечная цена зависит от конкретной даты вылета и наличия свободных мест.
Справка
Группа компании "Авиафлот" – крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в топ-100 лучших туристических компаний России.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
- Барнаул (3852) 22-66-66.
- Бийск (3854) 555-544.
- Рубцовск (38557) 70-870.
Акция действительна 29.01.18