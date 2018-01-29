В компании "Авиафлот" распродажа 12 часов

Специальные тарифы доступны на рейсы, которые будут выполняться в период с 5 февраля по 31 мая 2018 года из Новосибирска и Барнаула. А это значит, у вас есть уникальная возможность встретить весну или майские каникулы в путешествии, о котором давно мечтали. С "Авиафлот" мечты становятся реальностью!

Барнаул – Москва от 6750 руб. в одну сторону

от 6750 руб. в одну сторону Новосибирск – Москва от 6400 руб. в одну сторону

от 6400 руб. в одну сторону Новосибирск – Анапа от 8300 руб. в одну сторону

от 8300 руб. в одну сторону Барнаул – Сочи от 8500 руб. в одну сторону

от 8500 руб. в одну сторону Новосибирск – Сочи от 8000 руб. в одну сторону

от 8000 руб. в одну сторону Новосибирск – Симферополь от 8600 руб. в одну сторону

от 8600 руб. в одну сторону Новосибирск – Алматы от 5800 руб. в одну сторону

от 5800 руб. в одну сторону Новосибирск – Пекин от 12800 руб. в одну сторону

Подробности акции по т. (3852) 22-66-66.

Период перелета: 05.02.2018 – 31.05.2018. Цена по акции действительна при покупке билета туда и обратно. Конечная цена зависит от конкретной даты вылета и наличия свободных мест.

Справка

Группа компании "Авиафлот" – крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в топ-100 лучших туристических компаний России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Барнаул (3852) 22-66-66.

Бийск (3854) 555-544.

Рубцовск (38557) 70-870.





Акция действительна 29.01.18