В авиакатастрофе "Турболёта" в Хабаровском крае погибли семь человек

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта Нелькана — села в Аяно-Майском районе края.

"Есть такая информация, падение самолета", — сказал глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев, отметив, что Let L-410 "упал в районе 13:00 ". "Было семь пассажиров, два члена экипажа. Выжил ребенок четырех лет", — заключил собеседник РБК.

Информация о количестве погибших противоречива. По данным МЧС, погибли семь человек. Выживший ребенок находится в тяжелом состоянии. Вертолет санавиации вылетел за ребенком. Информация уточняется.

Let L-410 следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. С радаров, как уточняется на сайте главного управления МЧС по Хабаровскому краю, он пропал около 13:30 в 2 км от аэропорта Нелькана.

В Хабаровске в готовность приведены вертолёты Ми-8 и самолёты Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями, психологами, врачами и медицинским модулем на борту. Также в Николаевске-на-Амуре находится в готовности самолёт Ан-26 со спасателями региональной базы спасателей от Минтранса, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Телефон доверия" Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю: 8 (4212) 41-62-62.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — комментирует сотрудник Дальневосточного следственного управления на транспорте Дарья Немцева. — Следствие предполагает три возможных версии случившегося – неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности, сообщает todaykhv.ru.

Справка

Let L-410 "Turbolet" (другие названия: Л-410, Лет-410, Турболёт) — многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий (МВЛ). Разработан конструкторским бюро завода Let. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 кг груза на расстояние до 1500 км. Использует двигатели GE H80-200. Версия с улучшенными взлётно-посадочными характеристиками имеет индекс L-410UVP-E20.

Начиная с 1969 года, было построено 1104 L-410 различных модификаций (наибольшая часть из них — L-410UVP), 862 из них были поставлены в Советский Союз и активно использовались для перевозок пассажиров и грузов на местных воздушных линиях. К началу 1992 года в СССР оставалось около 750 самолётов L-410.

По состоянию на 2012 год в мире эксплуатируется более четырёхсот L-410.

С 2015 года прорабатывается вопрос о начале производства Л-410 в России на базе Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге, пишет amurmedia.ru.