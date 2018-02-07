В Avito прокомментировали ситуацию с мошенничеством на Алтае через их сайт

Представитель сайта Avito прокомментировал ситуации обмана жителя Республики Алтай, который по интернет-объявлению хотел купить тепловизор, но нарвался на мошенника.
Ранее altapress.ru писал, что житель села Чоя Республики Алтай хотел купить тепловизор на сайте "Avito". Он позвонил продавцу и узнал, что тот готов отправить товар почтой после 100% предоплаты.
Мужчина перевел деньги и стал ждать посылку. Позже тепловизор так и не пришел, а продавец не отвечал на звонки. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей. Полицейские выяснили что его номер зарегистрирован в Московской области.
Наталья Юматова,
руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в Avito:
— Мы ведем непрерывную работу по выявлению мошенников и стараемся максимально обезопасить наших пользователей. Все объявления на сайте проходят модерацию, и в случаях, когда обнаруживаются нарушения, они блокируются либо удаляются с сайта. Один из самых эффективных методов борьбы с мошенниками — это предупреждение и информирование добросовестных посетителей сайта.
Мы рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности при заключении сделок — если человек знает об основных схемах мошенничества и проявляет бдительность, то шанс стать жертвой злоумышленников значительно уменьшается. Именно для этого под кнопкой "Показать телефон" у многих объявлений есть предупреждающая надпись, призывающая не соглашаться на предоплату, если потенциальный покупатель не уверен в объявлении.
Не стоит переводить деньги на счет незнакомого человека до получения товара, так как есть вероятность, что после этого он перестанет выходить на связь. Если у пользователя появляются любые сомнения по поводу предложения, а собеседник настаивает на предоплате, лучше отказаться от сделки и поискать другие предложения, вызывающие больше доверия.
Представитель сайта отметила, что если пользователь все-таки стал жертвой злоумышленников, то ему необходимо обратиться в правоохранительные органы и нажать на сайте кнопку "Пожаловаться". Кроме того любой пользователь может заявить о мошеннических публикациях, отправив их на рассмотрение модератору.
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