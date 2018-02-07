В Avito прокомментировали ситуацию с мошенничеством на Алтае через их сайт

— Мы ведем непрерывную работу по выявлению мошенников и стараемся максимально обезопасить наших пользователей. Все объявления на сайте проходят модерацию, и в случаях, когда обнаруживаются нарушения, они блокируются либо удаляются с сайта. Один из самых эффективных методов борьбы с мошенниками — это предупреждение и информирование добросовестных посетителей сайта.

Мы рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности при заключении сделок — если человек знает об основных схемах мошенничества и проявляет бдительность, то шанс стать жертвой злоумышленников значительно уменьшается. Именно для этого под кнопкой "Показать телефон" у многих объявлений есть предупреждающая надпись, призывающая не соглашаться на предоплату, если потенциальный покупатель не уверен в объявлении.

Не стоит переводить деньги на счет незнакомого человека до получения товара, так как есть вероятность, что после этого он перестанет выходить на связь. Если у пользователя появляются любые сомнения по поводу предложения, а собеседник настаивает на предоплате, лучше отказаться от сделки и поискать другие предложения, вызывающие больше доверия.