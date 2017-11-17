В автокатастрофе в Марий Эл погибли 15 человек. В республике объявлен траур

16 ноября около 17:30 примерно на 64 км автодороги регионального значения Республики Марий Эл произошла автокатастрофа с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter Classic.
В ДТП погибли 15 человек, в том числе один несовершеннолетний, четыре человека (из них трое детей 7, 14 и 17 лет) доставлены в горбольницу Йошкар-Олы.
Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения, и, пытаясь уйти от столкновения с лесовозом, задел его по касательной, после чего микроавтобус съехал в кювет.
Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении СКР по Республике Марий Эл.
Также причиной столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом могло стать резкое ухудшение погодных условий, говорится в сообщении республиканского главка.
Для ликвидации ДТП привлекалось 79 человек и 20 единиц техники, от МЧС России — 40 человек и 8 единиц техники.
Для оказания помощи в расследовании уголовного дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ.
17 ноября в республике объявлено днем траура.
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