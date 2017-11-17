В автокатастрофе в Марий Эл погибли 15 человек. В республике объявлен траур

В ДТП погибли 15 человек, в том числе один несовершеннолетний, четыре человека (из них трое детей 7, 14 и 17 лет) доставлены в горбольницу Йошкар-Олы.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения, и, пытаясь уйти от столкновения с лесовозом, задел его по касательной, после чего микроавтобус съехал в кювет.

Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении СКР по Республике Марий Эл.

Также причиной столкновения пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом могло стать резкое ухудшение погодных условий, говорится в сообщении республиканского главка.

Для ликвидации ДТП привлекалось 79 человек и 20 единиц техники, от МЧС России — 40 человек и 8 единиц техники.

Для оказания помощи в расследовании уголовного дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ.

17 ноября в республике объявлено днем траура.