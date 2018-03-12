В банках Барнаула нашли фальшивые деньги

Сегодня, 14:27.
Происшествия

В нескольких барнаульских банках обнаружили поддельные пятитысячные купюры, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Кошелек, деньги.
Кошелек, деньги. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Неизвестные сбыли три купюры номиналом 5 тысяч рублей. Подделки обнаружили в кредитно-финансовых учреждениях во время пересчета денег. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю отмечают, что чаще всего фальшивые деньги сбывают молодые люди в возрасте до 35 лет. Они могут действовать в одиночку или в маленьких группах до трех человек. Фальшивомонетчики просят разменять подделку на мелкие деньги или же покупают незначительный товар, расплачиваясь купюрой большого номинала.

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