В банках Барнаула нашли фальшивые деньги

Неизвестные сбыли три купюры номиналом 5 тысяч рублей. Подделки обнаружили в кредитно-финансовых учреждениях во время пересчета денег. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю отмечают, что чаще всего фальшивые деньги сбывают молодые люди в возрасте до 35 лет. Они могут действовать в одиночку или в маленьких группах до трех человек. Фальшивомонетчики просят разменять подделку на мелкие деньги или же покупают незначительный товар, расплачиваясь купюрой большого номинала.