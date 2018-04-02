В Банке Акцепт выросли ставки по валютным вкладам.

Процентные ставки по вкладу "Устойчивый процент" подросли на всех сроках на 0,2 п.п. Теперь максимальная ставка на сроке 550 дней составляет 1,3% годовых при выплате процентов ежеквартально.

Ставки вклада "Максимум" на сроке до 367 дней выросли на 0,4 п.п. и составляют 1,5% годовых, на сроке до 550 дней - на 0,1 п.п., до 1,6% годовых.

Доход по вкладу "Удобный в валюте", который работает в формате "кошелька", при минимальной сумме вклада 10 тыс. долларов на сроке до 367 дней вырос на 0,1 п.п. и составляет 0,7% за 367 дней.

Условия

1. Вклад "Устойчивый процент". Сумма вклада — от 5 000 руб. Процентная ставка — до 7% годовых. Срочный вклад с возможностью сохранения выплаченных процентов при досрочном расторжении и с расходными операциями в объеме капитализированных процентов за последний период начисления. При открытии вклада в Интернет-банке процентная ставка увеличивается на 0,25 процентных пункта. Начисление процентов: Ежемесячно. Срок: 181 день - ставка 6,25%, 367 дней - 6.5%, 550 дней - 5,75%, 733 дня - 5.25%. Минимальная сумма дополнительного взноса - 2000 рублей. Начисление процентов: Ежеквартально. Срок: 181 день - ставка 6,5%, 367 дней - 6,75%, 550 дней - 6%, 733 дня - 5.5%. Порядок выплаты процентов: ежемесячно/ежеквартально по выбору вкладчика путем: причисления к сумме вклада (капитализация), либо выплаты процентов на отдельный текущий счет в Банке. Возможность пополнения: допускается. Доп. взносы не принимаются, если до окончания вклада осталось: при сроке вклада 181 день – менее 3-х месяцев; при сроке вклада 367 дней – менее 6-ти месяцев; при сроке вклада 550 дней – менее 12-ти месяцев; при сроке вклада 733 дня – менее 18-ти месяцев. Расходные операции: допускаются. Если вкладчик выбрал капитализацию процентов вклада – допускаются в размере причисленных процентов за последний период выплаты процентов. Если вкладчик выбрал выплату процентов на отдельный текущий счет – не допускаются. Расходные операции для вклада "Устойчивый процент-онлайн", открываемого в Интернет-банке: не допускаются.

2. Вклад "Максимум". Сумма вклада — от 5 000 руб. Процентная ставка — до 7,25% годовых. Срочный вклад с возможностью получения повышенного дохода. При открытии вклада в Интернет-банке процентная ставка увеличивается на 0,25 процентных пункта. Начисление процентов: Ежемесячно. Срок: 181 день - ставка 6,75%, 367 дней - 7%, 550 дней - 6%, 733 дня - 5.5%. Минимальная сумма дополнительного взноса - 5000 рублей. Порядок выплаты процентов: ежемесячно путем выплаты процентов на отдельный текущий счет в Банке. Возможность пополнения: допускается. Доп. взносы не принимаются, если до окончания вклада осталось: при сроке вклада 181 день – менее 3-х месяцев; при сроке вклада 367 дней – менее 6-ти месяцев; при сроке вклада 550 дней – менее 12-ти месяцев; при сроке вклада 733 дня – менее 18-ти месяцев. Расходные операции: не допускаются.

3. Вклад "Удобный в валюте". Сумма вклада — от 200 USD/EUR. Процентная ставка — до 0,7% годовых. Срочный вклад с возможностью расходных операций до неснижаемого остатка и сохранением выплаченных процентов при досрочном расторжении. Срок размещения: 367 дней. Ставка - 0,6%. Сумма первоначального взноса/неснижаемый остаток - от 200. Минимальная сумма доп.взноса - 100. Валюта - USD. Ставка - 0,1%. Сумма первоначального взноса/неснижаемый остаток - от 200. Минимальная сумма доп.взноса - 100. Валюта - EUR. Ставка - 0,7%. Сумма первоначального взноса/неснижаемый остаток - от 10 000. Минимальная сумма доп.взноса - 100. Валюта - USD. Ставка - 0,1%. Сумма первоначального взноса/неснижаемый остаток - от 10 000. Минимальная сумма доп.взноса - 100. Валюта - EUR.