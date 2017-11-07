В Банке Акцепт вновь снижены ставки по ипотеке

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10 октября 2017 года АО "Банк Акцепт" снизил ставки по ипотеке на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, а также по программе "Молодая семья" в рамках федеральной целевой программы "Жилище".

В Банке Акцепт снижены ставки по ипотеке.
В Банке Акцепт снижены ставки по ипотеке. Иллюстрация: СС0.

Кредиты под минимальную процентную ставку выдаются на срок до 25 лет на сумму до 6 млн. рублей в Новосибирске, Омске, Барнауле, Красноярске и до 15 млн. рублей в Москве. Минимальный первоначальный взнос — при приобретении жилья на первичном рынке. По вторичной ипотеке первоначальный взнос в полном объеме может быть оплачен средствами материнского капитала. Личное страхование необязательно.

Напомним, что Банк Акцепт выдает ипотеку на вторичном рынке не только на квартиры, но и на комнаты.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru

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