В Банке Акцепт вновь снижены ставки по ипотеке

Кредиты под минимальную процентную ставку выдаются на срок до 25 лет на сумму до 6 млн. рублей в Новосибирске, Омске, Барнауле, Красноярске и до 15 млн. рублей в Москве. Минимальный первоначальный взнос — при приобретении жилья на первичном рынке. По вторичной ипотеке первоначальный взнос в полном объеме может быть оплачен средствами материнского капитала. Личное страхование необязательно.

Напомним, что Банк Акцепт выдает ипотеку на вторичном рынке не только на квартиры, но и на комнаты.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru