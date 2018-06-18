В банки Барнаула поступил 100-рублевый пластик

Первые российские пластиковые деньги обладают особенными качественными характеристиками и уникальным дизайном. "Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений — мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи Чемпионата", — говорится в сообщении ЦБ.

Эльвира Вебер,

управляющий ОО "Барнаульский" банка "Открытие":

— Банкноты обладают высокими характеристиками износоустойчивости, они более долговечны, т. к. меньше подвергаются внешним воздействиям. При этом уникальность новой пластиковой купюры не отменяет ее функциональности – она остается полноценным платежным средством, ее обязаны принимать во всех точках продаж, где осуществляется наличный денежный расчет.

Можно ожидать, что спрос на пластиковые купюры превысит предложение. Общий тираж памятных банкнот составляет 20 млн экземпляров, но маловероятно, что они будут иметь широкое хождение. Банкир предположила, что новый 100-рублевый пластик, скорее всего, осядет у коллекционеров или станет оригинальным презентом для друзей, коллег, знакомых.