В Барнаул приехал цирк "Новогодние каникулы"

Вчера, 11:59.
Жизнь

Шоу-программа "Новогодние каникулы" создана в лучших традициях российского цирка и понравится как детям, так и взрослым.

Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.

На арене цирка выступят воздушные гимнасты на ремнях и великолепный жонглер Владимир Туркин.

Номер "Космические мыльные пузыри" поразит своей масштабностью и красотой, а смешной клоун рассмешит даже самого строгого зрителя.

На манеже выступит большое количество животных: аттракционы "Медвежий цирк" и "Театр Королевских пуделей", а так же мотокаскадеры выполнят невероятные трюки и многое другое.

Ждем вас!

График представлений:
  • 28 декабря (чт) - 18.30
  • 29 декабря (пт) - 18.30
  • 30 декабря (сб) - 15.00
  • 2 января (вт) - 13.00, 17.00
  • 3 января (ср) - 13.00, 17.00
  • 4 января (чт) - 13.00, 17.00
  • 5 января (пт) - 13.00, 17.00
  • 6 января (сб) - 13.00, 17.00
  • 7 января (вс) - 17.00
Стоимость билетов:

3, 4, 8, 9 сектор

  • 1 ряд - 1000 руб.
  • 2-3 ряд - 900 руб.
  • 4-5 ряд - 800 руб.
  • 6-8 ряд - 700 руб.
  • 9 ряд - 600 руб.
  • 10 ряд - 500 руб.

Партер

  • 1-3 ряд - 1200 руб.
  • 4-5 ряд - 1100 руб.

2, 10 сектор

  • 1-4 ряд - 800 руб.
  • 5-10 ряд -700 руб.
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