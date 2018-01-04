В Барнаул приехал цирк "Новогодние каникулы"

Шоу-программа "Новогодние каникулы" создана в лучших традициях российского цирка и понравится как детям, так и взрослым.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.
На арене цирка выступят воздушные гимнасты на ремнях и великолепный жонглер Владимир Туркин.
Номер "Космические мыльные пузыри" поразит своей масштабностью и красотой, а смешной клоун рассмешит даже самого строгого зрителя.
На манеже выступит большое количество животных: аттракционы "Медвежий цирк" и "Театр Королевских пуделей", а так же мотокаскадеры выполнят невероятные трюки и многое другое.
Ждем вас!
График представлений:
- 28 декабря (чт) - 18.30
- 29 декабря (пт) - 18.30
- 30 декабря (сб) - 15.00
- 2 января (вт) - 13.00, 17.00
- 3 января (ср) - 13.00, 17.00
- 4 января (чт) - 13.00, 17.00
- 5 января (пт) - 13.00, 17.00
- 6 января (сб) - 13.00, 17.00
- 7 января (вс) - 17.00
Стоимость билетов:
3, 4, 8, 9 сектор
- 1 ряд - 1000 руб.
- 2-3 ряд - 900 руб.
- 4-5 ряд - 800 руб.
- 6-8 ряд - 700 руб.
- 9 ряд - 600 руб.
- 10 ряд - 500 руб.
Партер
- 1-3 ряд - 1200 руб.
- 4-5 ряд - 1100 руб.
2, 10 сектор
- 1-4 ряд - 800 руб.
- 5-10 ряд -700 руб.
На правах рекламы
Смотрите также
- Сюжет: Новости компаний