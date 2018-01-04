В Барнаул приехал цирк "Новогодние каникулы"

Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем. Цирк "Новогодние каникулы" . Фото: предоставлено рекламодателем.

На арене цирка выступят воздушные гимнасты на ремнях и великолепный жонглер Владимир Туркин.

Номер "Космические мыльные пузыри" поразит своей масштабностью и красотой, а смешной клоун рассмешит даже самого строгого зрителя.

На манеже выступит большое количество животных: аттракционы "Медвежий цирк" и "Театр Королевских пуделей", а так же мотокаскадеры выполнят невероятные трюки и многое другое.

Ждем вас!

График представлений: 28 декабря (чт) - 18.30

29 декабря (пт) - 18.30

30 декабря (сб) - 15.00

2 января (вт) - 13.00, 17.00

3 января (ср) - 13.00, 17.00

4 января (чт) - 13.00, 17.00

5 января (пт) - 13.00, 17.00

6 января (сб) - 13.00, 17.00

7 января (вс) - 17.00