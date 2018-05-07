В Барнауле автобус выехал на встречную полосу и протаранил киоск на остановке

7 мая в Барнауле микроавтобус 59-го маршрута врезался в киоск "Фруктовый мир", стоящий на остановке "Островского" на улице Юрина, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
В Барнауле маршрутка врезалась в остановочный павильон. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле маршрутка врезалась в остановочный павильон. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле маршрутка врезалась в остановочный павильон. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле маршрутка врезалась в остановочный павильон. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле маршрутка врезалась в киоск. Фото: Настя Оленина, "Барнаул22".
В Барнауле маршрутка врезалась в киоск. Фото: Настя Оленина, "Барнаул22".
Маршрутка протаранила стекло и въехала внутрь павильона. На месте работают сотрудники ГИБДД и реанимация.
Водитель подъезжал к остановке со стороны улицы Малахова, и ему стало плохо. Эту информацию altapress.ru подтвердили в транспортном предприятии, которому принадлежит автобус. Очевидцы сообщают, что пострадавших среди работников киоска нет.
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