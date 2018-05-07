В Барнауле автобус выехал на встречную полосу и протаранил киоск на остановке

В Барнауле маршрутка врезалась в остановочный павильон. Фото: vk.com/barneos22. В Барнауле маршрутка врезалась в остановочный павильон. Фото: vk.com/barneos22. В Барнауле маршрутка врезалась в остановочный павильон. Фото: vk.com/barneos22. В Барнауле маршрутка врезалась в остановочный павильон. Фото: vk.com/barneos22. В Барнауле маршрутка врезалась в киоск. Фото: Настя Оленина, "Барнаул22". В Барнауле маршрутка врезалась в киоск. Фото: Настя Оленина, "Барнаул22".

Маршрутка протаранила стекло и въехала внутрь павильона. На месте работают сотрудники ГИБДД и реанимация.

Водитель подъезжал к остановке со стороны улицы Малахова, и ему стало плохо. Эту информацию altapress.ru подтвердили в транспортном предприятии, которому принадлежит автобус. Очевидцы сообщают, что пострадавших среди работников киоска нет.