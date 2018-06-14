В Барнауле будут судить водителя Infiniti за гибель семейной пары

В Барнауле направили в суд уголовное дело 28-летнего барнаульца, по вине которого погибли два человека. Мужчина врезался на своем Infiniti Q50 в Toyota Corolla, сообщила altapress.ru помощник прокурора Барнаула Александра Морозова.
ДТП произошло ночью 30 июля 2017 года на пересечении пр. Ленина и ул. Гоголя. Водитель Infiniti Q50 превысил максимально допустимую скорость и совершил небезопасный поворот направо. В результате его автомобиль столкнулся с Toyota Corolla, где сидели 38-летние супруги. Оба они погибли на месте от полученных травм.
Владелец Infiniti и его пассажир серьезных травм не получили.
Виновника ДТП будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 7 лет.
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