В Барнауле будут судить водителя Infiniti за гибель семейной пары

ДТП произошло ночью 30 июля 2017 года на пересечении пр. Ленина и ул. Гоголя. Водитель Infiniti Q50 превысил максимально допустимую скорость и совершил небезопасный поворот направо. В результате его автомобиль столкнулся с Toyota Corolla, где сидели 38-летние супруги. Оба они погибли на месте от полученных травм.

Владелец Infiniti и его пассажир серьезных травм не получили.

Виновника ДТП будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 7 лет.