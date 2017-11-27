В Барнауле пять человек незаконно проводили азартные игры в отеле

В Алтайском крае осудили пятерых барнаульцев за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, сообщает краевая прокуратура.
По данным следствия, в 2015 году осужденные купили игровое оборудование и придумали правила игры. Барнаульцы арендовали помещение в одном из отелей города. Там они создали нелегальный игорный зал.
Полицейские задержали организаторов и изъяли оборудование.
Осужденные признали свою вину и раскаялись. Двух барнаульцев оштрафовали на 150 тыс. рублей, а трех остальных — на 130 тысяч.
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