В Барнауле пять человек незаконно проводили азартные игры в отеле

По данным следствия, в 2015 году осужденные купили игровое оборудование и придумали правила игры. Барнаульцы арендовали помещение в одном из отелей города. Там они создали нелегальный игорный зал.

Полицейские задержали организаторов и изъяли оборудование.

Осужденные признали свою вину и раскаялись. Двух барнаульцев оштрафовали на 150 тыс. рублей, а трех остальных — на 130 тысяч.