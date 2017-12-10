В Барнауле девочке зажало голову в троллейбусе. Следователи проводят проверку

Сообщения об этом инциденте стали появляться в сети еще 7 декабря. Как писалось, на остановке "Северо-Западная" водитель троллейбуса зажал голову девочки дверями и поехал. Остановился он лишь тогда, когда ребенок и пассажиры криками привлекли внимание водителя. Малышка была напугана, плакала и, по словам родителей, получила незначительные телесные повреждения — у нее синяки на висках.

Родители просят откликнуться очевидцев происшествия, так как ребенок не запомнила номера троллейбуса и не сохранила билет.

Следком заявил, что сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям перевозчика и вынести процессуальное решение по результатам доследственной проверки.