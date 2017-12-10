В Барнауле девочке зажало голову в троллейбусе. Следователи проводят проверку

Следком проводит проверку барнаульского "Горэлектротранса" после сообщения о том, что в одном из троллейбусов школьнице зажало голову дверями.
Сообщения об этом инциденте стали появляться в сети еще 7 декабря. Как писалось, на остановке "Северо-Западная" водитель троллейбуса зажал голову девочки дверями и поехал. Остановился он лишь тогда, когда ребенок и пассажиры криками привлекли внимание водителя. Малышка была напугана, плакала и, по словам родителей, получила незначительные телесные повреждения — у нее синяки на висках.
Родители просят откликнуться очевидцев происшествия, так как ребенок не запомнила номера троллейбуса и не сохранила билет.
Следком заявил, что сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям перевозчика и вынести процессуальное решение по результатам доследственной проверки.
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