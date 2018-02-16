В Барнауле два автомобиля столкнулись лоб в лоб

Авария в пос. Южном. Фото: vk.com/incident_brn. Авария в пос. Южном. Фото: vk.com/incident_brn. Авария в пос. Южном. Фото: vk.com/barneos22. Авария в пос. Южном. Фото: vk.com/barneos22. Авария в пос. Южном. Фото: vk.com/barneos22. Авария в пос. Южном. Фото: vk.com/barneos22.

По сообщениям очевидцев, водитель Тойоты увлекся телефоном, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, отчего обе машины разнесло по сторонам.

Водителя ВАЗа спасателям пришлось доставать, разрезая металл. Его увезли в больницу. Также пострадал ребенок, пассажир ВАЗа, он получил ушибы.