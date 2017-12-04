В Барнауле фура слетела с дороги.

В Барнауле вечером 4 декабря фура съехала с трассы, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Канатный проезд. По их словам, водитель поехал за запрещающий знак, не справился с управлением и слетел с дороги.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт аварии. Водитель съехал с дороги и забуксовал. Он не пострадал.
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