В Барнауле фура слетела с дороги

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Происшествия

В Барнауле вечером 4 декабря фура съехала с трассы, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

В Барнауле фура слетела с дороги.
В Барнауле фура слетела с дороги. Фото: Виталий Турков в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Канатный проезд. По их словам, водитель поехал за запрещающий знак, не справился с управлением и слетел с дороги.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт аварии. Водитель съехал с дороги и забуксовал. Он не пострадал.

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