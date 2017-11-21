В Барнауле хотят делать удобрения из осадков сточных вод

Технология производства удобрений "Алтайорганик" полезна для экологии. В производстве применяют отходы.

Полученное удобрение можно использовать в сельхозпроизводстве, питомниках, а также в дорожном и лесном строительстве. В ходе экспериментов ученые выяснили, что такие удобрения улучшают урожайность культур.