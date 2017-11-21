В Барнауле хотят делать удобрения из осадков сточных вод

Компания "АлтайАгроХимСоюз плюс" планирует делать удобрения на основе осадков сточных вод Барнаульского Водоканала. Это предложение обсудят на общественных слушаниях до конца 2017 года, сообщает официальный сайт Барнаула.
Технология производства удобрений "Алтайорганик" полезна для экологии. В производстве применяют отходы.
Полученное удобрение можно использовать в сельхозпроизводстве, питомниках, а также в дорожном и лесном строительстве. В ходе экспериментов ученые выяснили, что такие удобрения улучшают урожайность культур.
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