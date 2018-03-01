Очевидцы в группе "Инцидент Барнаул" сообщили о мужчине, который испортил баннер, призывающий идти на выборы-2018.
В Барнауле хулиган испортил предвыборный баннер. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле хулиган испортил предвыборный баннер. Фото: vk.com/incident_brn.
На фотографиях видно, что неизвестный черным маркером написал на баннере частицу "НЕ". После этого мужчина убежал.
Если нарушителя найдут, то ему грозит административный штраф. Он составляет около 47,5 тыс рублей (от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.