В Барнауле хулиган испортил предвыборный баннер. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле хулиган испортил предвыборный баннер. Фото: vk.com/incident_brn.

На фотографиях видно, что неизвестный черным маркером написал на баннере частицу "НЕ". После этого мужчина убежал.

Если нарушителя найдут, то ему грозит административный штраф. Он составляет около 47,5 тыс рублей (от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда).