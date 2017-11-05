В Барнауле икону XVIII века меняют на автомобиль. Фото: avito.ru. В Барнауле икону XVIII века меняют на автомобиль. Фото: avito.ru. В Барнауле икону XVIII века меняют на автомобиль. Фото: avito.ru. В Барнауле икону XVIII века меняют на автомобиль. Фото: avito.ru.

В объявлении говорится, что икона сделана в конце 18 века. Она передавалась из поколения в поколение. В Сибирь пришла с Колчаком.

Икона без реставрации. Ее осмотрели и оценили эксперты Третьяковской галереи.

Цена иконы — 150 тыс. рублей. Продавец готов обменять ее на автомобиль.