В Барнауле из-за порыва водопровода затопило улицу

Прорыв водопровода. Фото: Наталья в vk.com/barneos22. Прорыв водопровода. Фото: Наталья в vk.com/barneos22. Прорыв водопровода. Фото: Наталья в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии пишут, что вода затопила тротуар. По их словам, горячую и холодную воду могут отключить в целом районе. Пешеходов просят быть осторожными.

В пресс-службе Барнаульского водоканала рассказали, что специалисты устранили выход воды. Сейчас в трех 12-этажных домах и административных зданиях нет холодной воды.

Altapress.ru писал, что 22 ноября в Барнауле на Змеиногорском тракте прорвало колодец. Потоки воды затруднили движение транспорта.