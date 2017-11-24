В Барнауле из-за порыва водопровода затопило улицу

В Барнауле утром 24 ноября произошла авария на водопроводе на улице Панфиловцев в районе дома №18, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Прорыв водопровода. Фото: Наталья в vk.com/barneos22.
Прорыв водопровода. Фото: Наталья в vk.com/barneos22.
Прорыв водопровода. Фото: Наталья в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии пишут, что вода затопила тротуар. По их словам, горячую и холодную воду могут отключить в целом районе. Пешеходов просят быть осторожными.
В пресс-службе Барнаульского водоканала рассказали, что специалисты устранили выход воды. Сейчас в трех 12-этажных домах и административных зданиях нет холодной воды.
Altapress.ru писал, что 22 ноября в Барнауле на Змеиногорском тракте прорвало колодец. Потоки воды затруднили движение транспорта.
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