В Барнауле изменят график движения автобуса до Куеты

Автобус будет двигаться по новому расписанию.

Кроме того, в 7:11 с остановки "ЗЯБ" предусмотрен короткий рейс (с заездом в пос. Куета) до поселка Энергетик.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле появится новая остановка.