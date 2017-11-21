В Барнауле изменят график движения автобуса до Куеты

Сегодня, 17:51.
Жизнь

В Барнауле с 25 ноября изменится график движения автобуса №9, который едет через поселок Куета в поселок Энергетик, сообщает официальный сайт города.

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы. Фото: СС0.

Автобус будет двигаться по новому расписанию.

В Барнауле изменят график движения автобуса №9.
В Барнауле изменят график движения автобуса №9.

Кроме того, в 7:11 с остановки "ЗЯБ" предусмотрен короткий рейс (с заездом в пос. Куета) до поселка Энергетик.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле появится новая остановка.

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