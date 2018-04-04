В Барнауле КамАЗ насмерть сбил мужчину и врезался в люксовый Cadillac

ДТП произошло в 00:10 на проспекте Красноармейском,47А. Водитель КамАЗа с полуприцепом Krone двигался задним ходом и сбил 57-летнего мужчину. Пострадавший был на парковке. После этого 45-летний водитель грузовика врезался в припаркованный автомобиль Cadillac GMT.

В результате аварии от полученных телесных повреждений пешеход скончался в горбольнице №1.

Полицейские проводят проверку.