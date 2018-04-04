В Барнауле КамАЗ насмерть сбил мужчину и врезался в люксовый Cadillac

В Барнауле ночью с 3 на 4 апреля КамАЗ сбил мужчину и повредил автомобиль Cadillac, сообщает пресс-служба барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 00:10 на проспекте Красноармейском,47А. Водитель КамАЗа с полуприцепом Krone двигался задним ходом и сбил 57-летнего мужчину. Пострадавший был на парковке. После этого 45-летний водитель грузовика врезался в припаркованный автомобиль Cadillac GMT.
В результате аварии от полученных телесных повреждений пешеход скончался в горбольнице №1.
Полицейские проводят проверку.
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