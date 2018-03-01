В Барнауле ко дню 8 марта пройдет дефиле на пешеходной улице.

4 марта с 12 до 16 часов на пешеходной улице Мало-Тобольской пройдет праздник, праздник, посвященный главному весеннему женскому дню – 8 марта.
В программе этого большого весеннего события нашего города - дефиле от студий и школ моды. Изюминкой этой части программы станет выступление студенток АлтГТУ с костюмами собственной дизайнерской разработки.
В спортивной части программы все мужчины смогут принять участие в играх и состязаниях в честь прекрасных дам, показать свои умения, ловкость, смелость и сноровку.
Также на площадке от организаторов праздника будут представлены вкусные угощения – шашлык и плов, приготовленные на открытом огне, чай из настоящего русского самовара на дровах, сдобные булочки и хлеб из цельнозерновой муки. Не обойдется праздник без традиционных русских блинов с мясными и сладкими начинками.
Кроме того, на празднике будет работать ярмарка от творческой мастерской "Светлица" - можно будет напрямую у мастеров приобрести уникальные подарки для своих близких, а также порадовать своих дам сердца украшениями из натуральных камней, бижутерией, бантами, цветочными ободками, игрушками и одеждой, выполненными в уникальном, единственном экземпляре.
Партнер мероприятия – "Центр Славянской Культуры" - проведет для гостей праздника весенние игры, забавы и хороводы в честь Весны.
Небольшие сюрпризы, милые презенты, комплименты, улыбки и внимание получат все дамы, посетившие праздник.
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