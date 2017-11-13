В Барнауле на Власихинской изменили графики работы светофоров

Также в комитете по транспорту запретили остановку транспорта по четной стороне ул. Власихинской от ул. Малахова до ул. Лазурной. Ограничения начнут действовать с 15 ноября.

Перед принятием изменений транспортную ситуацию исследовали специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, "Барнаулгосвет", ОГИБДД по Барнаулу. Рабочая группа ежедневно мониторит ситуацию на указанных объектах, чтобы определить целесообразность дальнейших изменений работы светофоров.