В Барнауле начала работу первая конференция молодых энергетиков России

В работе конференции принимают участие 30 молодых сотрудников российских энергокомпаний, директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов, заместитель начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Дмитрий Крюков и и.о. ректора Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Андрей Марков.

Молодые специалисты энергетических компаний России прибыли сегодня в Барнаул, чтобы представить свои лучшими разработки в сфере теплоснабжения - реализованные и планируемые к внедрению в различных городах России. В состав участников конференции вошли представители семи крупных энергетических компаний страны - СГК, Т Плюс, Иркутскэнерго, МОЭК, СИБЭКО, ОГК 2 и ТГК 2. Они представят 11 докладов по самым актуальным темам теплоснабжения.

Первым с приветственным словом к участникам конферннции выступил директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.

— Очень приятно видеть здесь наших коллег из разных городов страны, вдвойне приятно, что это молодые специалисты и профессионалы своего дела, будущее отрасли. Как вы знаете, теплоэнергетика России сейчас переживает важный исторический этап. Недавние изменения в законодательстве, которые были приняты в июле, открывают новые возможности для развития отрасли. Сегодня у вас есть отличная возможность обменяться опытом, идеями и практическими решениями ваших компаний. Подобный обмен знаниями и наработками всегда важен и дает только положительный результат, как для нас, так и для потребителя.

От лица правительства Алтайского края к гостям и участникам мероприятия обратился заместитель начальника управления по промышленности и энергетике региона Дмитрий Крюков.

— Здесь собралась талантливая молодежь, которая готова не только словом, но и делом доказывать, что можно развивать и преумножать богатство нашей родины, — добавил Дмитрий Крюков. На протяжении многих лет Сибирская генерирующая компания активно сотрудничает и поддерживает Алтайский технический университет, ведь именно выпускники данного вуза, в частности кафедры котло – и реакторастроения, являются основой кадрового резерва специалистов в области энергетики для предприятий региона.

— Посмотрев программу, я еще раз убедился, что конференция очень актуальная буквально для всех — и для потребителей тепла, и для производителей тепла, и для тех, кто обучает людей в области теплоснабжения. Нашему университету очень повезло, что одним из стратегических партнеров уже много лет является Сибирская генерирующая компания, которая не только предоставляет места практики для наших студентов и трудоустройства для выпускников, но и активно участвует в учебном процессе, занимается оснащением материальной базы университета, - отметил в своем выступлении и.о. ректора Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Андрей Марков.

В рамках программы участники также смогут встретиться и задать свои вопросы директору по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерине Косоговой, которая представит доклад на тему "Реформа теплоснабжения и новая модель рынка тепла". Кроме того, участники познакомятся с работой Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании - одной из крупнейших и современных станций Алтайского края.