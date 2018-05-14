В Барнауле началась опрессовка по контуру ТЭЦ-3

Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле с сегодняшнего дня, 14 мая, приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей города на прочность и плотность. После этого энергетики приступят к проведению ремонтов на участках, порывы на которых будут выявлены в рамках испытаний, а также запланированные к замене в рамках ремонтной программы компании. Это потребует отключения горячего водоснабжения для потребителей на срок не более 3,5 недель. Это необходимые меры для качественной подготовки к следующей зиме.
С 14 по 23 мая СГК планирует провести испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. Это порядка 807 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. После этого – с 24 мая по 6 июня – энергетики приступят к ремонтам коммуникаций.
Теплоноситель в тепловых сетях, в этот период будет подаваться с повышенным давлением при температуре не выше 30-35 градусов Цельсия. И так как внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки в этот период, горожанам необходимо проконтролировать отключение системы отопления в своих домах во избежание нарушений на внутридомовых коммуникациях.
Александр Гросс,
директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:
— Мы понимаем, что проведение этих работ приносит горожанам некоторый дискомфорт, однако испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность - обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период. Они позволяют выявить слабые места и дефекты и устранить их в ходе летней ремонтной кампании. Сегодня есть попытки диагностировать тепловые сети иными способами, однако пока нет такого, который мог бы дать 100% данные о состоянии трубопровода, проложенного в непроходном канале или бесканально.
На период опрессовки и ремонтов горячее водоснабжение будет приостановлено для потребителей Индустриального района в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник; Ленинский район в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии; Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2-я Северо-Западная-Северо-Западная. В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
Всего под отключение в этот период попадут 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.
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