В Барнауле началась опрессовка по контуру ТЭЦ-3

С 14 по 23 мая СГК планирует провести испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. Это порядка 807 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. После этого – с 24 мая по 6 июня – энергетики приступят к ремонтам коммуникаций.

Теплоноситель в тепловых сетях, в этот период будет подаваться с повышенным давлением при температуре не выше 30-35 градусов Цельсия. И так как внутридомовые коммуникации не рассчитаны на такие нагрузки в этот период, горожанам необходимо проконтролировать отключение системы отопления в своих домах во избежание нарушений на внутридомовых коммуникациях.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:

— Мы понимаем, что проведение этих работ приносит горожанам некоторый дискомфорт, однако испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность - обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период. Они позволяют выявить слабые места и дефекты и устранить их в ходе летней ремонтной кампании. Сегодня есть попытки диагностировать тепловые сети иными способами, однако пока нет такого, который мог бы дать 100% данные о состоянии трубопровода, проложенного в непроходном канале или бесканально.

На период опрессовки и ремонтов горячее водоснабжение будет приостановлено для потребителей Индустриального района в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник; Ленинский район в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии; Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2-я Северо-Западная-Северо-Западная. В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

Всего под отключение в этот период попадут 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.