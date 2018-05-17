В Ночь музеев барнальцев ждут бесплатные мастер-классы и театральный перфоманс

Данное мероприятие является частью большого образовательного проекта #культурныесезоны

#Культурныесезоны — это выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе.

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