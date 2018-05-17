В Ночь музеев барнальцев ждут бесплатные мастер-классы и театральный перфоманс

В Ночь музеев галерея Нагорная (ул. Аванесова,30) приглашает барнаульцев принять участие в открытии выставки "Российские художники 50-60 годов. Шедевры коллекций Алтайского края". Данным проектом галерея "Нагорная" продолжает уникальный проект "Шедевры живописи Алтайского края". На этот раз в галерее представлена художественная коллекция Шипуновского краеведческого музея.
На выставку в галерею "Нагорная" были отобраны лучшие работы Заслуженных и Народных художников России, создававших свои произведения в 1950 — 1970-е годы. Это, в основном, крупные жанровые композиции, так называемого, социального заказа, портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне.
Это: К. Максимов, И. Варичев, Г. Дарьин, Л. Тихомиров – Народные художники России, А. Бородин, А. Егидис, О. Ломакин, В. Малагис, И. Можарская, И. Степанов, М. Суздальцев, В. Удовенко, Л. Цесюлевич – Заслуженные художники России.
- Открытый лекторий об искусстве.
- Экскурсия по выставке от ведущих искусствоведов Алтайского края.
- Открытые мастер-классы по рисованию и лепке.
- Инструментальная музыка из советских кинофильмов.
- Творческая театрализованная программа.
Вход в галерею в Ночь музеев – свободный.
Участие во всех мероприятиях Ночи музеев в галерее Нагорная, в том числе и в мастер-классах – бесплатное.
- 19.00 (Нулевой километр – галерея Нагорная)
- 19.40 (музей Город – Галерея Нагорная)
- 20.20 (музей Город – Галерея Нагорная)
- 21.00 (музей Город – Галерея Нагорная)
- 21.40 (музей Город – Галерея Нагорная)
- 22.20 (музей Город – Галерея Нагорная)
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