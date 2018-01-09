В Барнауле несколько живущих в подвале семей выселяют на улицу

Несколько барнаульских семей около 30 лет живут в подвале бывшего интерната. Сейчас владельцы здания просят жильцов освободить помещения, сообщает телеканал "НТВ". По данному факту следователи проведут проверку.
Семьи много лет живут в подвале административного здания на улице Червонная. Сейчас там расположен детский сад и оздоровительный клуб, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Многие из жильцов зарегистрированы по этому адресу. Одна из женщин, Татьяна Николаевна, с семьей живет в подземелье с молодости. В советское время наверху располагался интернат для детей. Там она работала няней — жить тогда полагалось при школе. Так ее семья и еще несколько пар получили в подвале прописку.
Подвал непригоден для проживания, но у людей нет возможности переехать. Жители говорят о бездействии чиновников, а также о незаконных действиях по выселению. Люди также терпят периодическое отключение электроэнергии и другие неудобства. Когда здание занял детский сад, на подвальные помещения появились планы. Администрация потребовала людей съехать.
СУ СКР по Алтайскому краю проведет доследственную проверку, в рамках которой выяснят все обстоятельства, изложенные в сюжете, и дадут правовою оценку действиям должностных лиц.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
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